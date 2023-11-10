Путинцева обыграла соперницу из Австралии на чемпионате мира
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
109Фото: ktf.kz
Казахстан сравнял счет в поединке с Австралией в рамках финальной групповой стадии командного чемпионата мира - "Кубка Билли Джин Кинг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл в двух сетах - 6:0, 7:5. Встреча длилась 1 час и 28 минут. Таким образом, счет в противостоянии между сборными Казахстана и Австралии стал 1:1. В первой игре противоборства Анна Данилина уступила Сторм Хантер - 6:7 (2:7), 4:6.
Победитель противостояния сборных определится в матче парников: Анна Данилина/Юлия Путинцева - Сторм Хантер/Эллен Перес.
Казахстан выступает в группе "В", где также сыграет против Словении 10 ноября.