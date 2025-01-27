Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева улучшила свое положение в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии рейтинга Юлия поднялась на три отметки, заняв 20-е место. Это ее личный рекорд в табели о рангах, до этого наивысшим достижением Путинцевой была 23-я позиция.
В парном рейтинге спортсменка занимает 104-ю позицию, а лучшим результатом для нее пока является 90-е место (его она достигала в сентябре 2024 года).
Напомним, что на Australian Open-2025 Юлия Путинцева завершила выступление в третьем круге, уступив россиянке Дарье Касаткиной. В парном турнире представительница Казахстана играла вместе с китаянкой Ван Сю, но выступила неудачно — уже в первом круге их дуэт не смог обыграть китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.
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