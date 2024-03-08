Юлия Галышева вошла в ТОП-5 в финале Кубка мира по фристайлу-могул
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
56Фото: Olympic.kz
В Алматы завершился первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайлу-могул. В финале выступили два казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
У женщин Юлия Галышева набрала 68.58 балла. Это позволило ей занять итоговое пятое место. Победу одержала австралийка Энтони Джакара - 82.74.
В мужских соревнованиях Павел Колмаков стал шестым - 72.53 балла. Золотую медаль завоевал канадец Микаэль Кингсбери - 84.89.
Добавим, что 9 марта пройдут соревнования в параллельном могуле.
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