В Бакуриани (Грузия) проходит этап Кубка мира по фристайлу-могул. Казахстанка Юлия Галышева показала четвёртый результат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 дошла до финала. По итогам выступления Юлия набрала 74,82 балла.

Победу праздновала Оливия Гьяччо (США) - 80,19. Перрин Лаффон из Франции стала второй - 76,53. Третье место осталось за Джейлин Кауф (США) - 76,13.

У мужчин лучший результат среди казахстанцев показал Павел Колмаков. Он стал 11-м.