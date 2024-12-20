Юлия Галышева остановилась в шаге от медали этапа Кубка мира по фристайлу-могул
Соревнования проходят в Грузии.
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
22Фото: olympic.kz
В Бакуриани (Грузия) проходит этап Кубка мира по фристайлу-могул. Казахстанка Юлия Галышева показала четвёртый результат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Бронзовый призёр Олимпиады-2018 дошла до финала. По итогам выступления Юлия набрала 74,82 балла.
Победу праздновала Оливия Гьяччо (США) - 80,19. Перрин Лаффон из Франции стала второй - 76,53. Третье место осталось за Джейлин Кауф (США) - 76,13.
У мужчин лучший результат среди казахстанцев показал Павел Колмаков. Он стал 11-м.
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