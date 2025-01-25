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Юлия Галышева и Анастасия Городко вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США

Лучший результат в команде показала Галышева, Городко стала девятой.

Сегодня, 13:08
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Фото: olympic.kz

В американском Уотервилле стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу НОК 

В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном могуле. Лучший результат в команде Казахстана показала Юлия Галышева. Она финишировала на шестом месте. 

Анастасия Городко стала девятой, а Аяулым Амренова - 26-й.

У мужчин Павел Колмаков в итоговом протоколе расположился на 21-й строчке, Антон Бондарев завершил выступление на 39-м месте, а Фёдор Бугаков - на 43-м.

Добавим, что 25 января пройдут соревнования в параллельном могуле. 

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