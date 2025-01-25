В американском Уотервилле стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу НОК

В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном могуле. Лучший результат в команде Казахстана показала Юлия Галышева. Она финишировала на шестом месте.

Анастасия Городко стала девятой, а Аяулым Амренова - 26-й.

У мужчин Павел Колмаков в итоговом протоколе расположился на 21-й строчке, Антон Бондарев завершил выступление на 39-м месте, а Фёдор Бугаков - на 43-м.

Добавим, что 25 января пройдут соревнования в параллельном могуле.