Юлия Галышева и Анастасия Городко вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
Лучший результат в команде показала Галышева, Городко стала девятой.
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
125Фото: olympic.kz
В американском Уотервилле стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу НОК
В рамках турнира состоялись соревнования в индивидуальном могуле. Лучший результат в команде Казахстана показала Юлия Галышева. Она финишировала на шестом месте.
Анастасия Городко стала девятой, а Аяулым Амренова - 26-й.
У мужчин Павел Колмаков в итоговом протоколе расположился на 21-й строчке, Антон Бондарев завершил выступление на 39-м месте, а Фёдор Бугаков - на 43-м.
Добавим, что 25 января пройдут соревнования в параллельном могуле.
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