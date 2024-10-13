Юбилейный вечер звезды оперы с аншлагом прошёл в "Астана Опера"
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Одна из самых ярких оперных певиц Казахстана Майра Мухамедқызы отпраздновала 30-летие творческой деятельности грандиозным концертом на сцене "Астана Опера", передаёт BaigeNews.kz.
Майра Мухамедкызы подарила зрителям уникальную программу, включавшую произведения мирового и национального репертуара. В исполнении оперной дивы прозвучали арии из опер великих композиторов, таких как Рихард Штраус, Ференц Лист, Петр Ильич Чайковский, а также произведения казахских авторов.
Среди почётных гостей присутствовала министр культуры и информации РК Аида Балаева.
В концерте приняли участие детский хор театра, ведущие солисты балета "Астана Опера" Анель Рустемова, Олжас Тарланов, Диас Курмангазы, известные казахстанские артисты Ораз Мухамедьяр, Жумабек Кантарбаев, Айбек Канатбек, Рамина Сатыбалды и многие другие.
По итогам концерта в честь особого таланта Майры Мухамедқызы от имени Главы государства на сцену была вынесена огромная корзина роз.
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