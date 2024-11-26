Юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открыли в Уфе

В Уфе состоялось открытие юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится ежегодно с целью укрепления и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

В форуме принимают участие представители бизнеса, науки и общественных организаций, руководители ведомств, главы регионов России и Казахстана.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев приняли участие в пленарной сессии Форума молодых лидеров "Молодёжное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнёрства".

В рамках юбилейного форума в столице Башкортостана предусмотрена насыщенная деловая программа. В ходе панельных сессий состоится обсуждение торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и укрепления межрегиональных связей между странами. Запланировано пленарное заседание с участием первых лиц России и Казахстана в формате конференц-связи.