  • 26 Ноября, 16:55
  • BAIGENEWS

Юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открыли в Уфе

В столице Башкортостана предусмотрена насыщенная деловая программа.

Сегодня, 16:30
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russia-and-kazakhstan-forum.com Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com

В Уфе состоялось открытие юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится ежегодно с целью укрепления и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

В форуме принимают участие представители бизнеса, науки и общественных организаций, руководители ведомств, главы регионов России и Казахстана.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев приняли участие в пленарной сессии Форума молодых лидеров "Молодёжное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнёрства".

В рамках юбилейного форума в столице Башкортостана предусмотрена насыщенная деловая программа. В ходе панельных сессий состоится обсуждение торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и укрепления межрегиональных связей между странами. Запланировано пленарное заседание с участием первых лиц России и Казахстана в формате конференц-связи.

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