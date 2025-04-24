Юбилейная сессия АНК: Главные моменты и заявления
Подробности пленарного заседания и мнения членов АНК.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
59Фото: Акорда
В Астане завершилась XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. Участие в ней принял Президент Касым-Жомарт Токаев. Помимо юбилея организации главной темой для обсуждения стало усиление роли АНК в обществе. Говорили про государственный язык, культуру и общественную безопасность. Какая участь ждет тех, кто пытается подорвать стабильность нашего обшества? В каких регионах откроют новые Дома дружбы? А также сколько улиц переименуют в Казахстане в честь наших героев Великой отечественной войны? Все подробности в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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