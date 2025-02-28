В эту субботу, первого марта, исполняется 30 лет Ассамблее народа Казахстана – организации, которая хранит и приумножает культурное разнообразие нашей страны. На протяжении десятилетий она показывала, как можно строить успешное современное общество, не забывая о традициях доставшихся нам от предков. И в некотором роде задавала моду на эти культурные аспекты. Как и чем сегодня живут этнокультурные объединения? Над какими проектами работают сообща? И кем являются активисты в обычной жизни? Об этом в программе "Важная тема" на Baigenews.kz мы поговорили с председателем общественного объединения "Русская община столицы" Андреем Авдеевым.