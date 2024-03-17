Юбилей Актобе: бизнесменов призвали сделать подарок городу

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров призвал предпринимателей к 155-летию Актобе внести вклад в благоустройство родного края, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

С таким предложением аким обратился к руководству крупных предприятий областного центра на встрече с ними.

Фото: акимат Актюбинской области

Бизнесменам предложили благоустроить парковые зоны, скверы и другие места отдыха горожан.

"Наш город динамически развивается, разрастается новыми массивами. Хотелось бы сделать его красивым и удобным для проживания. Каждый из вас может внести посильный вклад в процветание Актобе. Нами было принято решение сделать упор на благоустройстве городских территорий: парков, скверов, зон общественного пространства. Вы можете присоединиться к этому. Это будет подарок родному городу к его 155-летию", — сказал Асхат Шахаров.

В настоящее время разрабатывается концепция проекта, в реализации которого предприниматели могут принять активное участие.