Юбилеи казахстанского писателя и композитора включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО

В ходе 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО поддержаны казахстанские заявки о включении в Календарь памятных дат юбилее двух казахстанцев. Об этом сообщил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

В календарь памятных дат ЮНЕСКО включили 100-летие писателя Бердибека Сокпакбаева в 2024 году и 100-летия композитора, дирижёра, домбриста, педагога Нургисы Тлендиева в 2025 году.