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Юбилеи казахстанского писателя и композитора включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО

Сегодня, 17:54
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akorda.kz Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: akorda.kz

В ходе 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО поддержаны казахстанские заявки о включении в Календарь памятных дат юбилее двух казахстанцев. Об этом сообщил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

В календарь памятных дат ЮНЕСКО включили 100-летие писателя Бердибека Сокпакбаева в 2024 году и 100-летия композитора, дирижёра, домбриста, педагога Нургисы Тлендиева в 2025 году.

"Также поддержана совместная заявка Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана о праздновании 950-летия первого энциклопедического словаря тюркских языков "Дивани лугат ат-Турк", написанного в 1074 году Махмудом аль-Кашгари. Решения Генеральной конференции ЮНЕСКО, несомненно, будут способствовать популяризации казахской культуры в мире", - отметил Карин.

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