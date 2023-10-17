YTO Express Group планирует войти на рынок Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Co., Ltd Йу Хуэй Дзяо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и редседателя правления YTO Express Co., Ltd Йу Хуэй Дзяо были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики.

Глава государства отметил, что в Казахстане уже работают такие крупные маркетплейсы как Alibaba, Wildberries, OZON и JDcom. К 2030 году Казахстан планирует довести долю электронной торговли до 20% от общего рынка.

Президенту рассказали о планах одного из крупнейших логистических операторов экспресс-доставки в КНР по открытию центральноазиатского головного офиса в Казахстане и вхождению на наш рынок. Данные договорённости будут закреплены в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group.

"У нас имеются большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Сегодня электронная коммерция является одной из быстроразвивающихся отраслей экономики, которая генерирует около семь триллионов долларов мирового ВВП. Казахстан уделяет особое внимание развитию электронной коммерции", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Йу Хуэй Дзяо также рассказал Главе нашего государства, что ключевым проектом его компании в Казахстане станет строительство в ряде регионов высокотехнологичных мультимодальных центров класса А. Подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.