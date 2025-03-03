Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 3 марта ночью и утром ожидается туман.

В Алматы 3 марта временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

3 марта на востоке Акмолинской области ожидается туман.

3 марта ночью на западе Карагандинской области ожидается небольшой снег, днем на западе, севере, юге снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке региона туман. Ветер юго-западный, западный днем на юге области порывы 15-18 м/с.

3 марта на севере, востоке, юге Улытауской области ожидается снег, метели. Ночью и утром на западе региона туман.

3 марта на севере, юге, западе Атырауской области ожидается туман.

3 марта ночью на западе, северо-востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются снег, гололед. На западе, северо-востоке, в центре ожидаются метель, туман. Ветер северный, северо-западный ночью на западе, в центре региона 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области сохранится сильный мороз 20-22 градуса.

3 марта на северо-западе, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

3 марта на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

3 марта на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

3 марта ночью на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются снег, днем осадки. На севере, востоке, в центре туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем в центре, на востоке региона порывы 15-20 м/с.

3 марта днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах региона 15-20 м/с, днем на севере, востоке порывы 23-28 м/с.

3 марта на западе, севере, юге Костанайской области ожидается снег, днем временами сильный снег, низовая метель. На западе, севере, востоке туман.

3 марта на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на юго-западе порывы 15-20 м/с.

3 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

3 марта Туркестанской области ожидаются осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах региона туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных районах 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте 3 марта ожидаются осадки, гололед, туман, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

3 марта ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

3 марта ночью и утром на западе, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

3 марта ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, днем на севере, юге осадки (дождь, снег), в горных районах снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и еще 5 городов Казахстана.