Ёжика спасли из огня огнеборцы в Актобе

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30 июня в Актобе, вдоль железнодорожных путей загорелась сухая трава и защитные лесонасаждения, передаёт BaigeNews.kz. Сообщается, что во время тушения под деревом спасатели заметили ёжика и перенесли в безопасное место. Пожарный напоил его водой и отпустил на волю.

К слову, тушили огонь 70 сотрудников, 17 единиц техники и один пожарный поезд. В 15:45 пожар локализован, в 16:25 полностью ликвидирован. Площадь составила 10 гектаров.