YouTube ввёл новый тип рекламы
Сегодня, 03:18
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Сегодня, 03:18Сегодня, 03:18
32Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Видеохостинг YouTube ввёл на платформе новый тип рекламы, которая будет показываться при постановке видео на паузу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
В YouTube отметили, что такой вид рекламы будет предлагать пользователям "менее отвлекающий" от контента опыт, при этом компания не будет отказываться от обычной рекламы.
Google заявила об успешности и высокой прибыльности "рекламы на паузе" и постепенно внедряла её на сервисе. Сначала для ограниченного числа рекламодателей, теперь её могут использовать все.
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