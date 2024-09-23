  • 23 Сентября, 03:24
  • BAIGENEWS

YouTube ввёл новый тип рекламы

Сегодня, 03:18
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:18
Сегодня, 03:18
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Видеохостинг YouTube ввёл на платформе новый тип рекламы, которая будет показываться при постановке видео на паузу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В YouTube отметили, что такой вид рекламы будет предлагать пользователям "менее отвлекающий" от контента опыт, при этом компания не будет отказываться от обычной рекламы.

Google заявила об успешности и высокой прибыльности "рекламы на паузе" и постепенно внедряла её на сервисе. Сначала для ограниченного числа рекламодателей, теперь её могут использовать все.

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