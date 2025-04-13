YouTube тестирует таймер для ограничения просмотров Shorts
Это делается для того, чтобы пользователи могли избежать чрезмерного увлечения контентом формата Shorts.
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
169Фото: computerra.ru
Видеохостинг YouTube планирует внедрить функцию, которая позволит пользователям контролировать время, проведённое за просмотром коротких видеоформатов Shorts, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Android Authority.
Новая опция представляет собой добровольный ежедневный таймер, после срабатывания которого бесконечная прокрутка вертикальных видео будет автоматически приостанавливаться.
Инициатива направлена на то, чтобы помочь пользователям сократить время, проводимое в приложении, и избежать чрезмерного увлечения контентом формата Shorts.
По данным Android Authority, ежедневно YouTube Shorts собирает более 70 миллиардов просмотров по всему миру.
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