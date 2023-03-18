YouTube разблокировал канал Дональда Трампа

Фото: Instagram / realdonaldtrump

Сервис YouTube снял ограничения с канала экс-президента США Дональда Трампа, которые действовали на протяжении более двух лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на axios.com.

Вице-президент видеохостинга по общественной политике Лесли Миллер заявила, что ограничения сняты с 17 марта и Трамп может снова загружать контент на свой канал. К нему будут предъявляться те же требования, что и к другим пользователям сервиса.

Несколько соцсетей и видеохостинг Youtube заблокировали аккаунты Дональда Трампа в январе 2021 года, поскольку посчитали, что экс-президент в своих постах и обращениях подстрекал участников беспорядков, захвативших здание Капитолия в Вашингтоне. В настоящее время все платформы сняли ограничения с аккаунтов Трампа как раз к его ожидаемой в 2024 году предвыборной кампании.

По состоянию на 17 марта у YouTube-аккаунта Трампа более 2,6 миллиона подписчиков.