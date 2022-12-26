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скриншот с видео Сегодня, 03:18
186
Сегодня, 03:18
186
Фото: скриншот с видео

Ёлочные игрушки советской эпохи представили на выставке в Петропавловске

В Петропавловске открылась выставка ёлочных игрушек советской эпохи, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

На ней представлены больше тысячи экземпляров новогодних украшений. Самой старой игрушке почти 90 лет. Также на экспозиции можно увидеть открытки прошлых лет и гирлянды. Чтобы создать коллекцию, некоторые игрушки пришлось отреставрировать.

Выставка, которая проходит в областном русском драмтеатре имени Погодина, состоит из 12 тематических композиций. Каждая отражает определённое событие советской эпохи. Например, один стенд посвящён первому полёту человека в космос и ёлку организаторы сделали в виде ракеты. 

Отражён на выставке и рассвет сельского хозяйства прошлого века. Тогда стали популярны игрушки в виде ярких овощей и фруктов. Также представлены украшения гигантских размеров. 

Самая старинная игрушка на выставке - кукла-пеленашка 30-х годов из картона. Есть и ценные экземпляры, за которые коллекционеры сейчас отдали бы большие деньги.

"Ценные и дорогостоящие экспонаты представлены у нас на экспозиционной ёлочке "В гостях у сказки". По мотивам сказки Джанни Родари, а также мультфильма и худфильма "Чиполлино" была создана серия из восьми, а чуть позже 12 игрушек. Вот Чиполлино на прищепке - одна из самых дорогих игрушек", - рассказала экскурсовод русского драмтеатра имени Погодина Юлия Скатова.

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#выставка #история #СССР #Петропавловск #ёлка
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:18
186
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