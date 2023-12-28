30 миллионов на ветер: Ёлку сдуло в Актау
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Ещё одна ёлка не выдержала погодных условий в Казахстане и рухнула вместе с украшениями. На этот раз инцидент произошёл в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Момент падения запечатлели очевидцы. Уточняется, что ёлка стояла на набережной у амфитеатра.
Конструкция высотой несколько метров не выдержала порывов ветра.
В соцсетях жители города возмущены недальновидностью властей, установивших ёлку на побережье.
"Зная наши ураганные ветра, нужно хорошо крепить такие конструкции, и вообще море - не место для ёлки!" - написал один из комментаторов.
"Так вот как выглядят деньги на ветер", - поддержал беседу другой.
"За 30 лямов можно было бы нормальные крепления поставить, которые могут выдержать ветра Мангистау", - предположил третий.
На новогоднее оформление в Актау выделили 30 миллионов тенге.
Ранее в буран ёлка рухнула в Лисаковске.