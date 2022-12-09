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Ёлка, салют и каток: как готовятся к Новому году в Караганде
На территории Центрального парка культуры и отдыха уже приступили к заливке линейного катка протяженностью 500 метров. Ближе к 20 декабря там установят ёлку.
"Для удобства гостей над катком обустраивают пешеходный мост длинной 22 метра и шириной три метра. Строят восемь горок. На центральном озере можно будет покататься на снегоходе", - сообщили в акимате.
23 декабря в Караганде проведут торжественную церемонию зажжения огней на главной ёлке города, запустят фейерверк. Праздник продолжится часовой концертной программой с участием творческих коллективов.
Ёлки и катки появятся во всех районах города.
В новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха состоится концерт. Карагандинцев будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Программа начнется в 1:00, запуск новогоднего фейерверка - в 1:10. Новогодняя концертная программа продлится до 2:30.
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