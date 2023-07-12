"Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков

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24-летний Мади Фазыл из Алматы владеет восьмью языками мира и даже основал свою языковую школу. Изучать иностранные языки он начал с детства. Парень признаётся, что получает от этого только удовольствие. Секретами изучения языков он регулярно делится в своём блоге. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Мади рассказал о влиянии полиязычия на жизнь и карьеру, самых сложных языках и интересных лайфхаках.

- Как долго вы изучаете иностранные языки?

- Начиная с детства, я интересовался иностранными языками, хотя изначально это было неосознанное изучение. С 15 лет я стал более осознанно подходить к изучению английского языка. Западная культура, включая Голливуд, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, очень меня привлекала, и этот интерес только рос. В тот момент я готовился к сдаче экзамена IELTS, так как рассматривал возможность поступления в Китай.

- Сколькими языками вы владеете на данный момент, и какие из них вы считаете самыми сложными или наиболее увлекательными?

- На данный момент в разной степени я владею около восьми языками: казахским, русским, английским, японским, испанским, турецким и французским. Недавно я начал изучать арабский, и пока нахожусь на уровне А2. Из этих языков я считаю самыми сложными восточные языки, такие как арабский и японский. Однако, что касается турецкого, то благодаря его схожести с казахским языком, для меня он оказался не таким сложным. А для многих иностранцев, франкофонов и в целом, англоговорящих, наоборот.

У любого языка есть своя уникальность. Все они разнятся, культурами, народностями. Интересными для меня языками являются японский и испанский. Испанский звучит очень мелодично и эффектно, меня это привлекает. Японский же сильно отличается от всех остальных языков мира своей уникальностью, будь то грамматика, структура или алфавит.

- Какой язык стал первым и почему?

- Мой первый иностранный язык - английский. Я начал его изучать со второго класса, учась в специализированной школе, где был большой упор на этот язык и лингвистику. Также моя сестра является учителем английского, и каждый раз, когда она приезжала в гости, мы общались только на нём. Благодаря её дополнительным урокам и занятиям со мной с самого детства, она сыграла огромную роль в моём изучении.

- Какой метод изучения иностранных языков сработал лучше всего для вас?

- Я стараюсь использовать разные методики, комбинировать и менять их по мере необходимости. Потому что когда человек привыкает к одному методу, очень быстро начинается выгорание. Процесс начинает становиться не таким интересным, каким был в начале. Я экспериментирую с различными методиками, такими как метод Мишеля Томаса или контекстное изучение языка, а также использование Пенцлера, чтобы воспринимать языки на слух. Я также не исключаю классические методы, включая мнемотехнику и зазубривание слов, так как они тоже могут быть эффективными. Однако, выбор метода зависит от предпочтений каждого отдельного человека.

- Как вы выбираете языки, которые изучаете? Есть ли у вас определенные критерии или причины выбора?

- Языки я выбираю душой, нет определённых критериев. Всё зависит от моих потребностей и личных предпочтений, которые связаны не только с самим языком, но и с культурой, людьми, литературой и фильмами. Недавно я, например, стал увлекаться корейским языком из-за их качественных ТВ-сериалов и фильмов. Я бы порекомендовал не зацикливаться только на какой-то профессиональной нужде, но и, в целом, изучать то, что нравится.

- Какие преимущества вы видите в знании нескольких языков? Как они повлияли на вашу жизнь и карьеру?

- Преимуществ очень много. Начиная с личностного развития, заканчивая профессиональным. Личностное развитие включает в себя расширение кругозора, позволяет общаться, понимать и открывать интересные вещи в других культурах и народах, делает нас более открытыми миру. Знание нескольких языков также предоставляет возможность пройти стажировку или обучение в разных университетах. Язык - это инструмент, и никогда не знаешь, когда он может пригодиться в жизни.

Например, сейчас я прохожу интенсивные курсы арабского и турецкого языков в Турции. На занятиях мы используем все три языка: арабский, турецкий и английский. Благодаря знанию этих языков я могу посещать все занятия, в то время как те, кто знает только один язык, имеют доступ только к определённым занятиям. Это позволяет мне получать больше знаний, общаться с большим числом людей и не ограничиваться одной средой.

- Расскажите о своих интересных или необычных языковых практиках.

- Путешествия - это новый уровень практики и развития иностранного языка. Посещение других стран позволяет погрузиться в их культуру и общаться с местными жителями. Это комбинация действий, где ты и даришь свои знания, и поглощаешь новые. Разумеется, для этого необходимо иметь базовые знания языка, чтобы понимать базовую речь, а затем можно отправляться в путешествие.

После карантина, последние два года я часто путешествую в англоязычные, тюркоязычные и арабоязычные страны, чтобы практиковать свои языковые навыки. Я хотел бы поделиться интересным опытом. Когда я был подростком и не имел возможности путешествовать за границу, я искал туристические места в своем городе, Алматы. Я часто посещал Зелёный базар, Чимбулак, Медео и торговые центры. Целенаправленно искал иностранцев и старался с ними общаться. Я мог подойти к любому иностранцу, спросить, откуда он, и начинал разговор. Это такой лайфхак: многие иностранцы хотят говорить на своём языке. Важно быть инициатором в общении и не бояться.

- Какие трудности вы испытывали при изучении иностранных языков? Как вы справлялись с языковыми препятствиями?

- Изучение японского языка, особенно иероглифов, было самой большой трудностью. Когда ты не находишься в японской языковой среде, то зазубривать эти иероглифы труднее, потому что в реальной жизни ты их не видишь, и это затрудняло их запоминание. Однако, когда я путешествовал по Японии, окружение способствовало более эффективному изучению: я видел иероглифы повсюду, запоминал слова быстрее и осознавал, что мне необходимо учить их. В отсутствие языковой среды процесс замедляется и усложняется.

В целом, я никогда не усложнял процесс изучения языков и всегда наслаждался им. Я советую всем делать то же самое. Если вы чувствуете, что изучение становится трудным, снизьте темп. А если вам легко, то, наоборот, увеличьте интенсивность. Однако не стоит повышать уровень стресса в процессе изучения, так как можно быстро перегореть.

- Какую роль играет культура и история в процессе изучения языков?

- Культура и история играют важную роль в изучении языков. Я стараюсь погружаться в культуру стран, говорящих на изучаемых языках, через сериалы и фильмы. Например, многие удивляются, узнав, что я никогда не был в англоязычных странах, но говорю с хорошим американским акцентом. Я просто потреблял много контента на английском языке. Благодаря этому я привык к поведению людей, понимал их менталитет, шутки. И сейчас, если я поеду в США, это всё не будет для меня чуждым, так как я уже всё видел. Культура и история имеют огромное значение. Но если у вас нет возможности путешествовать, это не причина не узнавать о культуре и истории. Сегодня век цифровых технологий, и легко найти информацию в Интернете. Нужно просто захотеть.

- Как вы улучшаете и поддерживаете свои языковые навыки в течение времени?

- На самом деле, у меня не всегда получается поддерживать уровень языкознания. Часто внимание размывается. Например, в настоящее время я нахожусь в Турции, и всё моё внимание сосредоточено на турецком и арабском языках. Японский и испанский остаются в стороне, и у меня нет возможности практиковать их. Однако я рекомендую потреблять контент на выбранных языках для себя. Если я не могу долгое время общаться с носителями японского или испанского языков, я часто слушаю подкасты и программы. Главное - время от времени вспоминать слова и лексику. У меня нет каких-то особых стратегий или ресурсов, я просто стараюсь поддерживать интерес к языкам.

- Если бы вы могли добавить ещё один язык в свой репертуар, какой бы это был и почему?

- Это, наверное, был бы корейский язык. Недавно я стал увлекаться фильмами и сериалами на этом языке. Но начинать изучать язык несложно, поддерживать его сложнее. Когда вы выучили около 500-600 слов и грамматику, но не поддерживаете эти знания, они быстро забываются. Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто начинает изучать новый язык, не забывать о предыдущем, так как все языки нужно поддерживать. В настоящее время я пока не планирую изучать другие языки и сосредотачиваюсь на арабском.

- Есть ли у вас советы для других людей, желающих стать полиглотами?

- Для начала задайте себе вопросы о цели и смысле изучения языков. Для чего вы хотите изучить этот язык? Какую цель вы преследуете? Изучаете ли вы его для профессиональных нужд или для себя? Если это личное увлечение, где вы будете применять язык? Важно ответить на эти вопросы, закрыть гештальты. Многие люди начинают изучение языка, но быстро останавливаются, потому что их мотивация не основательна. Также важно понять, как вы будете изучать язык. Когда у вас нет чётких ответов и плана действий, процесс может затянуться или стать неэффективным.