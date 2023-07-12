- Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества 18:42 94
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 18:24 229
- "Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков 18:15 189
- Производство мороженого значительно выросло в Казахстане 18:10 161
- Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана 18:06 203
- История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО 18:00 221
- На Иссык-Куль с комфортом: VIP вагоны появятся в поезде, следующем на курорт 17:43 312
- Поезд врезался в автобус с пассажирами в Атырау 17:08 442
- Как развивается детско-юношеский футбол в Казахстане 17:00 313
- Город превращается в человейник - один из "авторов" Астаны о новом облике столицы 16:38 562
- Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау 16:27 365
- Пробки в Алматы: для разгрузки проспекта аль-Фараби запустили реверсивное движение 16:12 426
- В Костанае выделили рекордные 350 млн тенге на проект "Бюджет народного участия" 16:00 300
- "Астана" возвращается в Лигу чемпионов 15:44 372
- Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон 15:43 300
- В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании 15:26 390
- Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков 15:15 306
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 328
- Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ 15:09 716
- До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау 14:25 449
- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 14:17 384
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 13:52 629
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 13:31 721
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 13:27 237
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12:36 417
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12:15 269
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12:07 437
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 11:47 678
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 11:45 471
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 11:35 929
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 11:32 362
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 11:02 381
- По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство 10:36 415
- Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию 10:32 533
- Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО 10:30 454
- Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие 10:25 461
- Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана 10:07 538
- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 09:40 616
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 09:20 459
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 08:38 534
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 08:28 455
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 07:41 489
- В Актобе судят бывшего акима области 06:21 1032
- Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым 05:33 618
- Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии 04:56 3517
- Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау 03:35 535
- Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками 02:47 647
- В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов 01:10 591
- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 715
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 765
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 616
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 584
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 575
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 647
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 839
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 676
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 656
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 674
- Нефти нет: "КазМунайГаз" закроет совместный с "Лукойлом" проект "Женис" 11.07.2023 707
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 619
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 660
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 705
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 746
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 612
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 592
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 1050
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 863
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 1043
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 633
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 531
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 711
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 858
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 621
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 4947
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 702
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 1085
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 1270
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 648
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 10008
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 627
- LOADING...
"Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков
24-летний Мади Фазыл из Алматы владеет восьмью языками мира и даже основал свою языковую школу. Изучать иностранные языки он начал с детства. Парень признаётся, что получает от этого только удовольствие. Секретами изучения языков он регулярно делится в своём блоге. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Мади рассказал о влиянии полиязычия на жизнь и карьеру, самых сложных языках и интересных лайфхаках.
- Как долго вы изучаете иностранные языки?
- Начиная с детства, я интересовался иностранными языками, хотя изначально это было неосознанное изучение. С 15 лет я стал более осознанно подходить к изучению английского языка. Западная культура, включая Голливуд, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, очень меня привлекала, и этот интерес только рос. В тот момент я готовился к сдаче экзамена IELTS, так как рассматривал возможность поступления в Китай.
- Сколькими языками вы владеете на данный момент, и какие из них вы считаете самыми сложными или наиболее увлекательными?
- На данный момент в разной степени я владею около восьми языками: казахским, русским, английским, японским, испанским, турецким и французским. Недавно я начал изучать арабский, и пока нахожусь на уровне А2. Из этих языков я считаю самыми сложными восточные языки, такие как арабский и японский. Однако, что касается турецкого, то благодаря его схожести с казахским языком, для меня он оказался не таким сложным. А для многих иностранцев, франкофонов и в целом, англоговорящих, наоборот.
У любого языка есть своя уникальность. Все они разнятся, культурами, народностями. Интересными для меня языками являются японский и испанский. Испанский звучит очень мелодично и эффектно, меня это привлекает. Японский же сильно отличается от всех остальных языков мира своей уникальностью, будь то грамматика, структура или алфавит.
- Какой язык стал первым и почему?
- Мой первый иностранный язык - английский. Я начал его изучать со второго класса, учась в специализированной школе, где был большой упор на этот язык и лингвистику. Также моя сестра является учителем английского, и каждый раз, когда она приезжала в гости, мы общались только на нём. Благодаря её дополнительным урокам и занятиям со мной с самого детства, она сыграла огромную роль в моём изучении.
- Какой метод изучения иностранных языков сработал лучше всего для вас?
- Я стараюсь использовать разные методики, комбинировать и менять их по мере необходимости. Потому что когда человек привыкает к одному методу, очень быстро начинается выгорание. Процесс начинает становиться не таким интересным, каким был в начале. Я экспериментирую с различными методиками, такими как метод Мишеля Томаса или контекстное изучение языка, а также использование Пенцлера, чтобы воспринимать языки на слух. Я также не исключаю классические методы, включая мнемотехнику и зазубривание слов, так как они тоже могут быть эффективными. Однако, выбор метода зависит от предпочтений каждого отдельного человека.
- Как вы выбираете языки, которые изучаете? Есть ли у вас определенные критерии или причины выбора?
- Языки я выбираю душой, нет определённых критериев. Всё зависит от моих потребностей и личных предпочтений, которые связаны не только с самим языком, но и с культурой, людьми, литературой и фильмами. Недавно я, например, стал увлекаться корейским языком из-за их качественных ТВ-сериалов и фильмов. Я бы порекомендовал не зацикливаться только на какой-то профессиональной нужде, но и, в целом, изучать то, что нравится.
- Какие преимущества вы видите в знании нескольких языков? Как они повлияли на вашу жизнь и карьеру?
- Преимуществ очень много. Начиная с личностного развития, заканчивая профессиональным. Личностное развитие включает в себя расширение кругозора, позволяет общаться, понимать и открывать интересные вещи в других культурах и народах, делает нас более открытыми миру. Знание нескольких языков также предоставляет возможность пройти стажировку или обучение в разных университетах. Язык - это инструмент, и никогда не знаешь, когда он может пригодиться в жизни.
Например, сейчас я прохожу интенсивные курсы арабского и турецкого языков в Турции. На занятиях мы используем все три языка: арабский, турецкий и английский. Благодаря знанию этих языков я могу посещать все занятия, в то время как те, кто знает только один язык, имеют доступ только к определённым занятиям. Это позволяет мне получать больше знаний, общаться с большим числом людей и не ограничиваться одной средой.
- Расскажите о своих интересных или необычных языковых практиках.
- Путешествия - это новый уровень практики и развития иностранного языка. Посещение других стран позволяет погрузиться в их культуру и общаться с местными жителями. Это комбинация действий, где ты и даришь свои знания, и поглощаешь новые. Разумеется, для этого необходимо иметь базовые знания языка, чтобы понимать базовую речь, а затем можно отправляться в путешествие.
После карантина, последние два года я часто путешествую в англоязычные, тюркоязычные и арабоязычные страны, чтобы практиковать свои языковые навыки. Я хотел бы поделиться интересным опытом. Когда я был подростком и не имел возможности путешествовать за границу, я искал туристические места в своем городе, Алматы. Я часто посещал Зелёный базар, Чимбулак, Медео и торговые центры. Целенаправленно искал иностранцев и старался с ними общаться. Я мог подойти к любому иностранцу, спросить, откуда он, и начинал разговор. Это такой лайфхак: многие иностранцы хотят говорить на своём языке. Важно быть инициатором в общении и не бояться.
- Какие трудности вы испытывали при изучении иностранных языков? Как вы справлялись с языковыми препятствиями?
- Изучение японского языка, особенно иероглифов, было самой большой трудностью. Когда ты не находишься в японской языковой среде, то зазубривать эти иероглифы труднее, потому что в реальной жизни ты их не видишь, и это затрудняло их запоминание. Однако, когда я путешествовал по Японии, окружение способствовало более эффективному изучению: я видел иероглифы повсюду, запоминал слова быстрее и осознавал, что мне необходимо учить их. В отсутствие языковой среды процесс замедляется и усложняется.
В целом, я никогда не усложнял процесс изучения языков и всегда наслаждался им. Я советую всем делать то же самое. Если вы чувствуете, что изучение становится трудным, снизьте темп. А если вам легко, то, наоборот, увеличьте интенсивность. Однако не стоит повышать уровень стресса в процессе изучения, так как можно быстро перегореть.
- Какую роль играет культура и история в процессе изучения языков?
- Культура и история играют важную роль в изучении языков. Я стараюсь погружаться в культуру стран, говорящих на изучаемых языках, через сериалы и фильмы. Например, многие удивляются, узнав, что я никогда не был в англоязычных странах, но говорю с хорошим американским акцентом. Я просто потреблял много контента на английском языке. Благодаря этому я привык к поведению людей, понимал их менталитет, шутки. И сейчас, если я поеду в США, это всё не будет для меня чуждым, так как я уже всё видел. Культура и история имеют огромное значение. Но если у вас нет возможности путешествовать, это не причина не узнавать о культуре и истории. Сегодня век цифровых технологий, и легко найти информацию в Интернете. Нужно просто захотеть.
- Как вы улучшаете и поддерживаете свои языковые навыки в течение времени?
- На самом деле, у меня не всегда получается поддерживать уровень языкознания. Часто внимание размывается. Например, в настоящее время я нахожусь в Турции, и всё моё внимание сосредоточено на турецком и арабском языках. Японский и испанский остаются в стороне, и у меня нет возможности практиковать их. Однако я рекомендую потреблять контент на выбранных языках для себя. Если я не могу долгое время общаться с носителями японского или испанского языков, я часто слушаю подкасты и программы. Главное - время от времени вспоминать слова и лексику. У меня нет каких-то особых стратегий или ресурсов, я просто стараюсь поддерживать интерес к языкам.
- Если бы вы могли добавить ещё один язык в свой репертуар, какой бы это был и почему?
- Это, наверное, был бы корейский язык. Недавно я стал увлекаться фильмами и сериалами на этом языке. Но начинать изучать язык несложно, поддерживать его сложнее. Когда вы выучили около 500-600 слов и грамматику, но не поддерживаете эти знания, они быстро забываются. Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто начинает изучать новый язык, не забывать о предыдущем, так как все языки нужно поддерживать. В настоящее время я пока не планирую изучать другие языки и сосредотачиваюсь на арабском.
- Есть ли у вас советы для других людей, желающих стать полиглотами?
- Для начала задайте себе вопросы о цели и смысле изучения языков. Для чего вы хотите изучить этот язык? Какую цель вы преследуете? Изучаете ли вы его для профессиональных нужд или для себя? Если это личное увлечение, где вы будете применять язык? Важно ответить на эти вопросы, закрыть гештальты. Многие люди начинают изучение языка, но быстро останавливаются, потому что их мотивация не основательна. Также важно понять, как вы будете изучать язык. Когда у вас нет чётких ответов и плана действий, процесс может затянуться или стать неэффективным.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 836
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 703
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 22757
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2984
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1165
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6243
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2453
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1547
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1885
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1993
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1461
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1450
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2232
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5352
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1735
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1316
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4555
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4247
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2773
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2909
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1682
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3410
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2803
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1804
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1829
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1935
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13222
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2285
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1723
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2810
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3568
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2539
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2910
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2364
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2848
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3354
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2881
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2737
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2175
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3148
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1860
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4093
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3066
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179098
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2190
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4696
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5340
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4773
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3827
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3075
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7727
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2706
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22050
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3760
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16460
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5311
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11565
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3403
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5167
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3666
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3579
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3922
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4014
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4515
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3135
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4167
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28265
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2732
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3329
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3260
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3444
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3002
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3960
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3081
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4115
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12067
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30740
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3124
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3366
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3693
-
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 18:24 117
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 313
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 997
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1453
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1389
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1533
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1568
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1489
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1846
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1799
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1386
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1829
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1535
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1563
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1734
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2017
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1804
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1571
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1685
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1576
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2201
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1687
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1876
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2703
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2006
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1768
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1986
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1747
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1706
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1650
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1905
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2444
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2037
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1906
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3836
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2154
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2909
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3777
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2376
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2339
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38756
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2151
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3299
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2633
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2461
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3266
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2678
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2772
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3155
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3159
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3499
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4089
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4583
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3959
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3388
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3442
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3066
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4245
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5246
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4370
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3762
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3229
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4041
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3069
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3509
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3411
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3828
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4011
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3570
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4032
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4225
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5960
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4501
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6281
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4723
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4436
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4036
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4937
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3652
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4089