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Яйца за месяц подорожали на 6% в Казахстане
Рост цен на яйца в Казахстане ускорился и составил шесть процентов в октябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
По итогам месяца цены на яйца первой категории увеличились на 6,3 процента и на 14,8 процента за год.
Сильнее всего рост цен за месяц ощутили жители Улытауской области: сразу на 19,8 процента. Далее идут Павлодарская (плюс 14,7 процента) и Кызылординская (плюс 13,6 процента) области. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: всего на 0,4 процента. Из 20 регионов цены не изменились в месячной динамике только в Алматы.
В годовой динамике яйца подорожали сразу на 52,2 процента в Кызылординской области, на 34,1 процента — в Костанайской, на 32,5 процента — в Западно-Казахстанской. При этом в Алматы цены, напротив, снизились на четыре процента, а в Жетысуской области — на 0,4 процента.
За январь–сентябрь 2022 года производство яиц в РК составило 3,8 млрд штук — на 5,3 процента больше, чем годом ранее.
В разрезе регионов лидирует Северо-Казахстанская область: 559,9 миллиона яиц, плюс 40,7 процента за год. В тройке лучших по этому показателю регионов также оказались Акмолинская (555,5 миллиона яиц, минус 7,4 процента) и Карагандинская (472,9 миллиона яиц, минус два процента) области.
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