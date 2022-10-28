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pexels.com Сегодня, 02:01
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Фото: pexels.com

Яйца поштучно продают в Костанае

В Костанайском магазине "Ырыс" подтвердили, что с недавних пор яйца здесь можно купить и десятком, и поштучно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

За отборные (те, которые с двумя желтками) здесь просят 780 тенге (78 тенге за штуку то есть). Самые дешевые на прошлой неделе оценивали в 47 тенге.

В сетях супермаркетов ценник на "отборку" немного ниже – 667 тенге за десяток. Самые мелкие – второй сорт – оценивают в 541 тенге. Таких высот стоимость достигла буквально за половину недели. Ранее выше 600 тенге цена не поднималась.

В СПК "Тобол" ситуацию все еще никак не комментируют. К слову, в прошлом году в это время отборные яйца стоили 470 тенге. Новая же цена аналогична алматинской.

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#костанай #продукты #цены
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:01
105
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