Явка на референдуме по строительству АЭС в Казахстане составила 63,87%
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Согласно данным, представленным областными и городскими комиссиями по состоянию на 20:00 бюллетени для голосования на референдуме по строительству АЭС получили 63,87% от общего количества граждан, включённых в списки, передаёт BaigeNews.kz.
Больше всего граждан явились на участки в Кызылординской области.
В разрезе регионов данные выглядят так:
1. по области Абай – 69,57%
2. по Акмолинской области – 71,63%
3. по Актюбинской области – 75,11%
4. по Алматинской области – 68,71%
5. по Атырауской области – 63,28%
6. по Западно-Казахстанской области – 67,03%
7. по Жамбылской области – 61,28%
8. по области Жетісу – 68,01%
9. по Карагандинской области – 72,12%
10. по Костанайской области – 73,45%
11. по Кызылординской области – 82,48%
12. по Мангистауской области – 54,03%
13. по Павлодарской области – 65,09%
14. по Северо-Казахстанской области – 66,31%
15. по Туркестанский области – 75,31%
16. по области Ұлытау – 70,69%
17. по Восточно-Казахстанской области – 73,79%
18. по г. Астана – 50,81%
19. по г. Алматы – 25,39%
20. по г. Шымкент – 70,57%
Участковые комиссии референдума приступили к подсчёту голосов. Время подсчета голосов на участке не должно превышать двенадцать часов.
Территориальные комиссии к утру 7 октября проинформируют центральную комиссию референдума через электронные каналы связи о предварительных результатах голосования.
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