Явка на референдум в Казахстане достигла 61 процента

В Центризбиркоме обновили данные по явке на референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 61,56 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В лидерах Кызылординская (79,87%), Туркестанская – 74,23 %, Восточно-Казахстанская– 72,58% и Костанайская области – 70,99 %. В аутсайдерах – Алматы с явкой 22,91 % и Астана – 49,35 %.

В том числе:

1. по области Абай – 64,24 %

2. по Акмолинской области – 68,98 %

3. по Актюбинской области – 72,31 %

4. по Алматинской области – 67,77 %

5. по Атырауской области – 60,80 %

6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %

7. по Жамбылской области – 57,76 %

8. по области Жетiсу – 64,24 %

9. по Карагандинской области – 69,48 %

10. по Костанайской области – 70,99 %

11. по Кызылординской области – 79,87 %

12. по Мангистауской области – 51,38 %

13. по Павлодарской области – 62,51 %

14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %

15. по Туркестанский области – 74,23 %

16. по области Ұлытау – 67,77 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%

18. по г. Астана – 49,35 %

19. по г. Алматы – 22,91 %

20. по г. Шымкент – 68,89 %

Информация о предварительных итогах явки голосующих будет представлена в 21.00 ч.

Ранее сообщалось о явке по состоянию на 16:00. Тогда стало известно, что уже проголосовали 57,68%.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.а также главы министерств.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Сегодня зарубежные участки референдума уже завершили работу в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.