Больше половины казахстанцев проголосовали на референдуме по АЭС

К 14:00 дня по Казахстану, по данным ЦИК, предварительная явка составила 51,77 процента, передаёт BaigeNews.kz.

по области Абай – 52,99 %

по Акмолинской области – 54,91 %

по Актюбинской области – 52,85 %

по Алматинской области – 59,32 %

по Атырауской области – 52,91 %

по Западно-Казахстанской области – 50,52 %

по Жамбылской области – 48,80 %

по области Жетiсу – 55,42 %

по Карагандинской области – 59,92 %

по Костанайской области – 61,54 %

по Кызылординской области – 54,13 %

по Мангистауской области – 46,19 %

по Павлодарской области – 49,18 %

по Северо-Казахстанской области – 48,00 %

по Туркестанский области – 67,38 %

по области Ұлытау – 59,65 %

по Восточно-Казахстанской области – 61,73%

по г. Астана – 45,19 %

по г. Алматы – 16,91 %

по г. Шымкент – 64,38 %

К слову, число проголосовавших – 6 339 425 человека.

Всего проголосовало 12 244 683 человека.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.