Больше половины казахстанцев проголосовали на референдуме по АЭС
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К 14:00 дня по Казахстану, по данным ЦИК, предварительная явка составила 51,77 процента, передаёт BaigeNews.kz.
по области Абай – 52,99 %
по Акмолинской области – 54,91 %
по Актюбинской области – 52,85 %
по Алматинской области – 59,32 %
по Атырауской области – 52,91 %
по Западно-Казахстанской области – 50,52 %
по Жамбылской области – 48,80 %
по области Жетiсу – 55,42 %
по Карагандинской области – 59,92 %
по Костанайской области – 61,54 %
по Кызылординской области – 54,13 %
по Мангистауской области – 46,19 %
по Павлодарской области – 49,18 %
по Северо-Казахстанской области – 48,00 %
по Туркестанский области – 67,38 %
по области Ұлытау – 59,65 %
по Восточно-Казахстанской области – 61,73%
по г. Астана – 45,19 %
по г. Алматы – 16,91 %
по г. Шымкент – 64,38 %
К слову, число проголосовавших – 6 339 425 человека.
Всего проголосовало 12 244 683 человека.
Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.
Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.
К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.
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