Явка казахстанцев на референдум составила 39,23 процента
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К 12:00 дня по Казахстану, по данным ЦИК, на референдуме проголосовало 39,23% граждан, передаёт BaigeNews.
по области Абай – 42,22 процента.
по Акмолинской области – 45,48 процента.
по Актюбинской области – 44,87 процента.
по Алматинской области – 41,76 процента.
по Атырауской области – 43,94 процента.
по Западно-Казахстанской области – 36,67 процента.
по Жамбылской области – 36,27 процента.
по области Жетысу – 37,35 процента.
по Карагандинской области – 46,89 процента.
по Костанайской области – 44,04 процента.
по Кызылординской области – 37,63 процента.
по Мангистауской области – 38,50 процента.
по Павлодарской области – 36,54 процента.
по Северо-Казахстанской области – 39,85 процента.
по Туркестанский области – 44,52 процента.
по области Улытау – 43,31 процента.
по Восточно-Казахстанской области – 37,63 процента.
по Астане – 41,93 процента.
по Алматы – 11,88 процента.
по Шымкенту – 57,03 процента.
К слову, число проголосовавших - 4 804 102 человека.
Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.
Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.
К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.
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