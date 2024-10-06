Явка казахстанцев на референдум составила 39,23 процента

К 12:00 дня по Казахстану, по данным ЦИК, на референдуме проголосовало 39,23% граждан, передаёт BaigeNews.

по области Абай – 42,22 процента.

по Акмолинской области – 45,48 процента.

по Актюбинской области – 44,87 процента.

по Алматинской области – 41,76 процента.

по Атырауской области – 43,94 процента.

по Западно-Казахстанской области – 36,67 процента.

по Жамбылской области – 36,27 процента.

по области Жетысу – 37,35 процента.

по Карагандинской области – 46,89 процента.

по Костанайской области – 44,04 процента.

по Кызылординской области – 37,63 процента.

по Мангистауской области – 38,50 процента.

по Павлодарской области – 36,54 процента.

по Северо-Казахстанской области – 39,85 процента.

по Туркестанский области – 44,52 процента.

по области Улытау – 43,31 процента.

по Восточно-Казахстанской области – 37,63 процента.

по Астане – 41,93 процента.

по Алматы – 11,88 процента.

по Шымкенту – 57,03 процента.

К слову, число проголосовавших - 4 804 102 человека.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.