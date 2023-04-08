Ясновидящая из Индии: в 2026 году Землю накроет новый вирус

Фото: starhit.ru

Шокирующее предсказание сделала одна из самых известных прорицательниц Индии Арчена Нагабушанам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

В очередь к ней выстраиваются голливудские звезды и мировые политики, чтобы она "просканировала" их, подсказала решение проблем, спрогнозировала будущее.

По словам провидицы, в 2026-м году Землю накроют новые болезни. Речь идет о вирусе, который станет еще опаснее.

"Он не природный, создан человеком — не на европейском континенте, а в США. Ученый из Италии работает на военном объекте в спецслужбах. Он будет замешан в создании биологического оружия", — сказала Арчена в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Арчена обеспокоена тем, как будет складываться дальнейшая судьба планеты.

Действительно, уже несколько лет ходят слухи о создании нового биологического оружия. Многие подумали, что это коронавирус, который наводил ужас на планету несколько лет. Но пока информация не подтвердилась, хотя ученые уже высказали гипотезу: вирус был создан искусственно.