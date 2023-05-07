Ярослава Шведова прокомментировала сенсационный успех юных теннисисток

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Капитан юниорской сборной Казахстана девушек до 16-ти лет Juniors Billie Jean King прокомментировала исторический успех команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

"Я очень счастлива, что этой сборной впервые в истории удалось отобраться на чемпионат мира. Хочу особо отметить, что это результат командной работы. Выражаю огромную благодарность личным тренерам наших девочек, команде федерации тенниса Казахстана во главе с ее президентом Булатом Жамитовичем Утемуратовым, нашему старшему тренеру по ОФП Дмитрию Костецкому. Именно благодаря им всем удалось добиться этого исторического результата. На следующей неделе здесь в Шымкенте будут играть наши парни, хочу пожелать ребятам боевого духа, веры в себя и победы" — отметила капитан сборной.

Ярослава Шведова стала первым капитаном в истории "Кубка Билли Джин Кинг", которой в один сезон удалось вывести и взрослую женскую сборную, и юниорскую команду Казахстана на мировые первенства.

"На этом отборе девушки упорным трудом зарабатывали очки, я только поддерживала их, подсказывала. Верю, что мы сможем добиться еще больших результатов. Со взрослой нашей сборной понимаешь, что они, по сути, всё знают, а юниоров надо все время держать в тонусе, поддерживать, направлять в правильное русло. Каждый матч был невероятным. Полина, Ариана, Анастасия — все они круто сражались, было видно, что им тяжело, несмотря на это, мы добились нужного нам результата. Я очень горжусь каждой из них. Чемпионат мира? Это будет серьёзнейшее испытание, но он будет осенью, могу одно точно сказать, что будем биться только за самые высокие места" — сказала Шведова.

Напомним, юниорская сборная Казахстана до 16 лет совершила сенсацию. Впервые в истории девушки пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где этой осенью 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.