Ярмарки, концерты и футбол: как проходит голосование на референдуме в Павлодарской области

В Павлодарской области голосование развернули на 520 участках, 139 из которых расположены в областном центре. Жители региона, как правило, идут ставить "галочку" в бюллетене в первой половине дня. При этом, для голосующих организовывают ярмарки с дешевой продукцией. В день референдума не отдыхают артисты, они проводят концертные программы. К мероприятию приобщились и спортсмены, так на одном из участков голосования футболисты ФК "Иртыш" устроили игру, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

На избирательном участке №11, который находится в городском дворце культуры имени Естая, всегда насыщенная программа. Учитывая, что здесь самое большое скопление артистов, они же и создают настроение всем тем, кто приходит голосовать.

Стоит отметить, сюда же сегодня наведались несколько игроков возрожденного футбольного клуба "Иртыш". Парни не только опустили в урну бюллетени, но и поиграли перед зданием в мяч, чтобы порадовать жителей Павлодара.

Фото РСК.

Заместитель председателя комиссии участка №11 говорит, что по опыту прошлого референдума и выборов, особенность жителей Павлодарской области в том, что многие стараются прийти голосовать до обеда.

"Наплыв у нас периодический. С утра был прям наплыв, потом меньше стало, но народ идет. Недопониманий никаких не происходит. Если возникают вопросы, мы помогаем, подсказываем. Общее количество 2079 человек на нашем участке. При этом у нас людей, старше 85 лет 38 человек и 18 человек, которые впервые голосуют", - рассказал заместитель председателя комиссии участка референдума №11 Михаил Власов.

Кстати, многие отправляющиеся на голосование по утрам уже знают, что именно в первой половине дня их могут ожидать ярмарки по продаже продуктов по низким ценам, концертные программы, а еще некоторые получают символические подарки, допустим, за то, что стал первым голосующим.

Многие жители Павлодара, к слову, на участках высказываются, что прийти и выразить свою гражданскую позицию долг каждого. И если есть право голоса, то им обязательно нужно воспользоваться.

"Конечно, это важно. Я вот соседей всех своих звала, но некоторые не хотят идти. А я думаю, что в цивилизованной стране должны ходить на голосование все. Я всегда хожу на выборы. Нужно со страной жить вместе. Не просто дома говорить и обсуждать, а идти на участок и там обозначать свое мнение и позицию. Это очень важно", - рассказала павлодарка Нелля Федотчева.

Фото Артем Викторов.

В Павлодарской области 18 общественных объединений получили аккредитацию на то, чтобы быть наблюдателями на участках для голосования. Куннар Кудабаева уже с 7 утра находится в лицее имени Аманжола Шамкенова. Пристально следит за тем, как люди заходят в кабинку по одному, используют ли они один бланк.

"Уже больше половины дня голосования прошло, и пока ни одного нарушения не заметила. Люди приходят и очень вежливо, с толком подходят к делу. И все очень быстро, процесс голосования буквально за 5 минут проходит. Проверяют данные, выдают бюллетень и все, можно делать выбор", - говорит наблюдатель Куннар Кудабаева.

Голосование в Павлодарской области можно смело назвать успешным, поскольку уже к 2 часам дня была зафиксирована явка почти 50 процентов жителей региона. К 4 часам эта цифра изменилась лишь на 8 процентов.