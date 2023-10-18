Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
270Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
В Астане перенесли место проведения сельскохозяйственных ярмарок. Теперь они будут проходить перед стадионом "Астана Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с переносом локации изменения коснулись и графика проведения региональных ярмарок. Так, ярмарка фермеров Карагандинской и Улытауской областей, запланированная на 21-22 октября, состоится 28-29 октября.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок традиционно закроют аграрии Акмолинской области, которые приедут в столицу 4-5 ноября.
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