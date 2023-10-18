Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане

В Астане перенесли место проведения сельскохозяйственных ярмарок. Теперь они будут проходить перед стадионом "Астана Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с переносом локации изменения коснулись и графика проведения региональных ярмарок. Так, ярмарка фермеров Карагандинской и Улытауской областей, запланированная на 21-22 октября, состоится 28-29 октября.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок традиционно закроют аграрии Акмолинской области, которые приедут в столицу 4-5 ноября.