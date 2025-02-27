  • 28 Февраля, 00:30
  • BAIGENEWS

Ярмарка выходного дня пройдёт в Астане

В акимате рассказали, где искать дешёвые продукты.

Вчера, 23:40
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: pxhere.com

В Астане 1 и 2 марта будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие начнётся в 10:00 в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Тлендиева, 12а.

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