В Астане 1 и 2 марта будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие начнётся в 10:00 в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Тлендиева, 12а.