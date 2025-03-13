Ярмарка выходного дня пройдет в Астане
Сегодня, 13:02
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Сегодня, 13:02Сегодня, 13:02
61Фото: акимат города Астаны
В Астане 15 и 16 марта пройдет ярмарка выходного дня, на которой горожане смогут приобрести продукцию местных фермеров и производителей со всего Казахстана.
Ярмарка откроет свои двери с 10:00 до 22:00 в ТРЦ "Koktal", расположенном по адресу проспект Нургиса Тлендиева, 12а.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров: свежие овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, выпечка, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое. Это отличная возможность поддержать отечественных производителей и наполнить свой стол качественными продуктами!
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