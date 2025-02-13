В столице 15 и 16 февраля будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятия будет проходить 15 и 16 февраля с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.
Ярмарка выходного дня пройдет в Астане
Сегодня, 12:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое