Ярмарка вакансий для IT-специалистов пройдёт в Алматы

Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Ярмарка вакансий для IT-специалистов пройдёт в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astana Hub.

В рамках форума Digital Almaty 2023 вакантные рабочие места представят крупные казахстанские компании, работающие в том числе в сфере IT, сообщает Astana Hub. Среди них АО "Казахтелеком", DataArt, Mytona, Halyk Bank, группа компаний "АЛСИ", red_mad_robot Central Asia, Kazdream, ITS Tech, Kolesa group, HEADHUNTER.KZ.

Форум пройдёт в КЦДС "Атакент" 2-3 февраля. Подробнее о форуме по данной ссылке.