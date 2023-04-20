Ярмарка вакансий для безработной молодёжи пройдёт в Астане

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В Астане организуют ярмарку вакансий для ищущих работу выпускников вузов и молодежи столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Главная цель ярмарки - содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

С начала 2022 года МРЦ "Астана жастары" провёл четыре ярмарки вакансий, в которых приняло участие более 166 работодателей столицы, свыше 2 400 студентов и выпускников. На них было представлено более 1 800 вакансий, трудоустроены 250 человек.

Заявки на участие в ярмарке вакансий уже подали более 20 крупных работодателей, среди которых предприятия компаний РГП на ПХВ "Центр анализа и информации" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, Некоммерческое акционерное общество "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера", ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", АО "Казпочта" АФ "Астанинский почтамт", АО "Казахтелеком", ТОО "Астанаэнергосбыт" и другие.

Работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы, - сообщили в акимате Астаны.

Ярмарка вакансий состоится в 14:00, 21 апреля в Esil University.