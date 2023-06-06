"Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%"

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов разозлился на вопрос журналистов. Экс-акима Астаны спросили, знает ли он про прозвище, которое приписывают ему - "Кульгинов - 20%". Чиновник заявил, что за такие обвинения можно привлечь к отвественности, передаёт BaigeNews.kz.

"Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста не нужно это делать. Я добросовестно работал будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь", - ответил он.