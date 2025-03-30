Казахстанский боксёр Асхат Жантурсынов одержал эффектную победу на профессиональном ринге в Бангкоке. Он досрочно выиграл бой против местного спортсмена Вирапата Камлангвая на турнире Global War, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Поединок закончился в четвертом раунде. Жантурсынов мощной серией атак прорвал защиту соперника и отправил его на настил ринга точным апперкотом. Камлангвай сумел подняться и попытался продолжить бой, но казахстанец не оставил ему шансов. После нескольких жестких ударов рефери остановил поединок.

Для Жантурсынова эта победа стала восьмой в профессиональной карьере, и все они добыты досрочно. В его активе также одно поражение по очкам. Камлангвай потерпел пятое поражение, при этом на его счету семь побед в профи-ринге.