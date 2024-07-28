Японский фехтовальщик лишил Руслана Курбанова олимпийской медали

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он дошел до четвертьфинала. В этом раунде ему противостоял титулованный японец Коки Кано.

Поединок получился сложный для Курбанова. Соперник владел большим преимуществом. В итоге Кано выиграл со счетом 15-6.

Ранее из борьбы выбыли Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.

Добавим, что далее у шпажистов командные соревнования. В четвертьфинале Казахстан встретится с Венгрией.