Японский фехтовальщик лишил Руслана Курбанова олимпийской медали
Сегодня, 19:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:58Сегодня, 19:58
73Фото: Владислав Семенов//olympic.kz
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он дошел до четвертьфинала. В этом раунде ему противостоял титулованный японец Коки Кано.
Поединок получился сложный для Курбанова. Соперник владел большим преимуществом. В итоге Кано выиграл со счетом 15-6.
Ранее из борьбы выбыли Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.
Добавим, что далее у шпажистов командные соревнования. В четвертьфинале Казахстан встретится с Венгрией.
Самое читаемое
- 28 лет умудрился прожить в Казахстане без гражданства многодетный отец
- "Шёл к этой медали три олимпийских цикла" – Головкин о победе Сметова
- "Ты сдержал своё слово": Токаев по телефону поздравил Елдоса Сметова
- Олимпиада-2024: Елдос Сметов одолел лидера мирового рейтинга и прошёл в полуфинал
- Димаш Кудайберген вернулся на сцену проекта "I am a Singer"