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Японский фехтовальщик лишил Руслана Курбанова олимпийской медали

Сегодня, 19:58
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Владислав Семенов//olympic.kz Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: Владислав Семенов//olympic.kz

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он дошел до четвертьфинала. В этом раунде ему противостоял титулованный японец Коки Кано.

Поединок получился сложный для Курбанова. Соперник владел большим преимуществом. В итоге Кано выиграл со счетом 15-6.

Ранее из борьбы выбыли Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.

Добавим, что далее у шпажистов командные соревнования. В четвертьфинале Казахстан встретится с Венгрией.

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