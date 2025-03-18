В ходе официального визита в Японию министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провёл встречи с представителями деловых кругов страны. Он ознакомился с ходом реализации в Казахстане проектов японских компаний в сфере промышленности, цифровизации, декарбонизации, транспорта и логистики. Подробно рассказал о проводимых в стране реформах, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, призвав японские компании инвестировать в новые сектора экономики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Япония, вложившая более 8 млрд долларов в экономику Казахстана, входит в десятку крупнейших инвесторов в нашу страну.

На встрече с вице-президентом Marubeni Акира Теракава состоялся обмен мнениями по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики, учитывая роль компании в качестве члена Совета по иностранным инвестициям при Президенте РК и сопредседателя Казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

С председателем правления компании Toyota Tsusho Нобухико Мураками обсуждение было сфокусировано на привлечении японского капитала и инновационных технологий путём реализации совместных проектов в сфере развития цифровой инфраструктуры и энергосбережения. В частности, рассмотрены такие перспективные направления, как имплементация проектов в сфере стабилизации электрических сетей, а также потенциальные ниши для внедрения цифровой инфраструктуры.

Исполнительный директор Komaihaltec Inc. Эми Комаи проинформировала о разрабатываемых компанией проектах в Казахстане в области зелёной энергетики в рамках Совместного кредитного механизма JCM (Joint Crediting Mechanism). Представители компании в ближайшее время посетят Туркестанскую область для разработки и создания системы автономного электроснабжения на основе ветрогенератов.

С президентом компании Nissin Масахиро Цуцуи подробно рассмотрены вопросы транспортировки грузов из Японии в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Цуцуи выразил высокую заинтересованность в осуществлении транспортно-логистической деятельности в рамках Среднего коридора, поделившись мнением о возможных решениях для обеспечения сокращения периода транспортировки грузов через данный маршрут.

В ходе встреч с деловыми кругами выражена готовность оказать необходимое содействие японскому бизнесу в реализации инвестиционной деятельности в Казахстане.