Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев

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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо. В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Тошиаки Эндо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши граждане всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.

Глава нашего государства отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов.

Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности нашей страны в наращивании экономического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в нашу страну восемь миллиардов долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между нашими государствами достиг отметки в два миллиарда долларов и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития.

Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Председатель парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского парламента к расширению взаимовыгодного партнёрства с Казахстаном во всех сферах.