Япония снова обратилась к США с просьбой отменить пошлины на свои товары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NHK. В ходе своего визита в США министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто рассказал журналистам, что Япония вновь выступила с призывом быть освобождённой от тарифных мер Америки.

"В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами… Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер - прим.ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", – отметил Муто.

Американская сторона, в свою очередь, подчеркнула важность восстановления производства и создания рабочих мест.