На одной из оживлённых улиц Токио произошло событие, которое могло бы показаться выдумкой, если бы не видео. Казахстанец Елдос Сугирбай, прогуливаясь по японской столице, вдруг услышал до боли знакомые звуки — звучал кюй. В руках у молодого японца была настоящая домбра, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкальный перформанс, который стал случайной, но очень личной встречей культур, Елдос снял на видео. На кадрах видно, как музыкант уверенно и виртуозно перебирает струны, исполняя традиционную казахскую композицию. Сам Елдос позже признался: сначала подумал, что это фоновая запись, а не живая музыка.

После исполнения казахстанец подошёл к музыканту и, как он говорит, "не смог сдержать эмоций". Оказалось, что японец обучился игре на домбре самостоятельно — с помощью нот, видеозаписей и практики. Но началось всё не с YouTube, а с человеческой встречи.

"Я познакомился в Стамбуле с одним казахом. Он и дал мне первые уроки игры на домбре. К сожалению, я забыл его имя... Но чуть позже мне помог ещё один казахстанец — Турысбек мырза, студент консерватории имени Курмангазы", — рассказал японец.

Ранее исполнение казахского кюя в поезде восхитило пользователей со всего мира.