Музыкант из Японии исполняет казахские кюи на алматинском Арбате. Акира Такегучи приехал в Алматы из Японии, чтобы познакомиться с культурой Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Акире помогли освоить игру на домбре друзья в Турции. Сейчас в его репертуаре десятки кюев.

С виду Акира не отличается от казахских домбристов, только табличка указывает: "Я из Японии. Я очень люблю казахскую культуру".

Акира впервые познакомился с домброй у друга в Стамбуле, взял несколько уроков и с тех пор не расстается с этим инструментом. Сейчас в его репертуаре более 20 кюев, включая "Адай", "Сарыарқа", "Балбырауын". Мечтой Акиры было встретиться с мастером казахской музыки Секеном Турысбековым.

Журналисты телеканала помогли исполнить мечту японского музыканта.

Акира давно изучает технику игры Секена через видео в интернете, но всегда хотел увидеть это вживую. Спустя месяц в Алматы его мечта осуществилась – он исполнил кюй "Толқын" вместе с кумиром.

"Я много раз выступал в Японии, и казахская домбра там вызывает живой интерес. Любовь к музыке не требует перевода. Люди должны чувствовать её сердцем, ушами. Поэтому нам особенно приятно, что японцы так же увлечены казахской музыкой, её тонкостью и глубиной", — говорит Секен Турысбеков.

Секен Турысбеков дал Акире несколько ценных рекомендаций по игре на домбре. Также он познакомил его с Государственным камерным оркестром "Ақ жауын", который специально для него исполнил несколько произведений.

"Мне очень нравится Казахстан. Я бы хотел выучить казахский язык, чтобы глубже понять традиции и культуру. Секен Турысбеков – настоящий профессионал, и я счастлив учиться у него. До этого я исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло всё. Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева "Аққу"", — признался Акира Такегучи.

Теперь музыкант из Японии мечтает взять мастер-класс у народной артистки Казахстана Айгуль Улькенбаевой.