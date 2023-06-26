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Январские события: военнослужащего осудили на семь лет за расстрел семьи
В Военном суде Алматинского гарнизона завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Данияра Егембаева. Его обвиняли в превышении власти с применением оружия (пункт 1 части 2 статьи 451 УК РК) во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что 8 января 2022 года в Талдыкоргане военнослужащий несколько раз выстрелил из АКС-74 по машине Toyota Corolla, водитель которой продолжил движение, несмотря на требования остановиться. В авто находились супруги Нурболат Сейткулов, Алтынай Етаева и их 15-летняя дочь Нурай. Все они погибли на месте.
Егембаева обвиняли в гибели отца и дочери Сейткуловых. Дело о смерти Алтынай Етаевой выделено в отдельное производство.
"Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской экспертиз и вещественными доказательствами. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил назначить Е. семь лет лишения свободы", - сообщили в суде.
Содеянное Е., относится к категории тяжких преступлений, за их совершение предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.
"При назначении наказания суд не установил смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, нарушение принятой присяги. С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления Е. окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. В пользу потерпевшей стороны взыскан моральный вред в размере семи миллионов тенге", - уточнили в пресс-службе суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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