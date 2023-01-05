Январские события: в МИД Кыргызстана опровергли заявление генпрокурора Казахстана

Фото: mfa.gov.kg

В МИД Кыргызстана выступили с заявлением по поводу выступления генерального прокурора РК Берика Асылова на парламентских слушаниях 5 января. Глава надзорного органа сообщил об участии граждан Кыргызской Республики в январских беспорядках 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане. В рамках расследования уголовных дел по факту массовых беспорядков двое граждан Кыргызстана привлечены к ответственности с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод. Ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах", - говорится в заявлении МИД.

Также отмечается, что министерством и загранучреждениями Кыргызстана в ходе январских событий 2022 года в Казахстане проведена всесторонняя работа по обеспечению защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики, в том числе оперативно эвакуированы более 600 кыргызстанцев.