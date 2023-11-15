Январские события: суд оправдал застрелившего ребёнка в Алматы военнослужащего

Военный суд Алматинского гарнизона оправдал обвиняемого А. Жуман по делу о гибели четырёхлетней Айкоркем Мелдехан во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

В военной прокуратуре заявили, что будут оспаривать приговор.

"Жуман А.И. предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлёкшее смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам. В ходе прений государственный обвинитель просил признать Жуман виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы. Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора", - сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

О гибели девочки стало известно 9 января 2022 года. Пострадала также 15-летняя сестра Айкоркем, девушка оказалась в реанимации. Семье оказали материальную помощь и предоставили трёхкомнатную квартиру.