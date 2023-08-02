Январские события: сотрудника полиции осудили за пытки в Семее
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В суде №2 области Абай рассмотрели дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в действиях, выходящих за пределы его служебных полномочий и применении пыток, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 11 января 2022 года около 1:00 27-летнего гражданина Е.задержали за нарушение комендантского часа. Сотрудник полиции А. доставил мужчину в отдел полиции, где Е. подвергся пыткам, в результате которых скончался.
"Доказательствами вины А. являются показания свидетеля, который также подвергался пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов в тот день. Вину подсудимого подтверждает запись с камер видеонаблюдения, заключение судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства, рассмотренные судом", - сообщили в суде.
Подсудимый свою вину отрицал и просил оправдать его.
Суд признал А. виновным по части 3 статьи 146 УК РК (пытки). Наличие у мужчины малолетних детей признано смягчающим обстоятельством, а нарушение условий чрезвычайного положения и принятой присяги - отягчающими.
С учётом всех обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, лишил права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на три года, звания "капитан полиции" и взыскал в пользу потерпевшего компенсацию за моральный вред в размере девять миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
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