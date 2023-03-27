Январские события: похищенное оружие продолжают находить в регионах

Оружие, похищенное во время январских событий, изъяли полицейские в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Аягозского района, у которого по месту жительства изъяли Вепрь-12 12 калибра с четырьмя патронами к нему, с резиновыми пулями, пригодными к стрельбе, магазин от АК-74 с 3 боевыми патронами калибра 7,62х39, пригодными к стрельбе (изготовлено заводским способом), защитные противоударные щитки, ремень с кобурой для пистолета и специальные средства", - говорится в сообщении.