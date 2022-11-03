Январские события: под амнистию не подпадут более 40 сотрудников органов правопорядка

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В Казахстане вступил в силу Закон "Об амнистии". Под амнистию не подпадут более 40 сотрудников органов правопорядка, из которых семеро — руководители силовых структур и спецорганов, экстремисты, рецидивисты, террористы, организаторы массовых беспорядков и лица, совершившие государственную измену.

1 сентября глава государства принял решение об единоразовой амнистии участников январских событий. И уже 2 ноября был подписан соответствующий закон. О том, как готовился законопроект, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала первый соавтор законопроекта об амнистии, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Гульнара Бижанова.

Разрабатывать законопроект рабочей группе пришлось в срочном порядке. К работе над реализацией инициативы главы государства были привлечены правоохранительные органы, где ведущая роль отводилась Генеральной прокуратуре, Верховный суд, государственные органы, известные ученые страны... Большой вклад внесли фундаменталисты уголовного права Марат Чекишевич Когамов и Исидор Шамилович Борчашвили, а также представители республиканской и территориальных коллегий адвокатов.

Немного предыстории. Депутат Гульнара Бижанова особо отмечает: несмотря на все последствия, которые принесла январская трагедия обществу, президент страны Касым-Жомарт Токаев уже в первые дни задержаний и следствия призвал правоохранительные органы и суды проявить милосердие к тем лицам, кто поддался напору провокаторов, обманулся в слепом доверии к лже-патриотам страны. И правоохранительная, и судебная система, максимально следуя этому ориентиру, действительно проявили тщательный подход в отношении каждого задержанного.

"Даже в первые дни задержаний дежурные прокуроры стояли на страже в следственных изоляторах, ИВС и освобождали после того как убеждались в этом, случайных людей, попавших в оцепление. Тогда в январские дни не на руку играл информационный вакуум и реакция правоохранительных органов, которые не дали обратную связь обществу. Тогда и начала распространяться ложная информация о десятках тысяч задержанных и помещённых в следственные изоляторы. Этому депутаты живые свидетели", — рассказала Гульнара Бижанова.

Сразу после снятия режима ЧС члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформы выехали в следственные изоляторы Алматы и Талдыкоргана, встретились с задержанными, их родителями, адвокатами, членами следственных групп. Следом выехали и другие депутаты.

"Конечно, к тому периоду случайно задержанных уже не было. Однако беседы с теми, кто находился под следствием, родителями, адвокатами и следователями, анализ их жизненных обстоятельств сформировали понимание о типичном портрете правонарушителей. Это молодые люди, в среднем 23-29 лет, без постоянного места работы, жительства, холостые. Знаково — без образования, даже без средне-специального. Многие из них — жители окрестностей Алматы и Талдыкоргана.

Многие даже не знали слова "амнистия". Они просили о снисхождении, они горько раскаивались, это было искренне. Это была уже осознанная речь, осознанный взгляд. Они искренне сожалели, что пошли на такое преступление, но и понимали, что их преступление безнаказанным остаться не может. Но, по крайней мере, они надеялись на снисхождение.

Это были те, кто по каким-то причинам не мог себя реализовать в жизни и воспользоваться благами, которые они могли были получить от государства. По большому счету, в этом вопросе обоюдная вина, в том числе и государственных органов, кто реализует программные документы о занятости, создании рабочих мест, повышении квалификации…

А таким людям проще всего попасть под "эффект толпы". Многие из них стали слепым орудием в руках очень умелых организаторов. И когда мы услышали посыл главы государства о помиловании тех, кто был вовлечен в массовые беспорядки, мы искренне порадовались. Амнистия — это всегда политическая воля главы государства", — говорит Гульнара Бижанова.

Если обратиться к цифрам, то на момент разработки закона по 1062-м уже были вынесены приговоры. Из них только 106 лиц, то есть ровно 10 процентов от общего числа, подверглись наказанию в виде лишения свободы, поскольку имели серьезный состав преступления. При этом большинство из задержанных проходило по статьям, связанным с хулиганством и участием в массовых беспорядках. Они были привлечены к наказанию, которое не связано с лишением свободы, — это ограничение свободы, пробационный контроль, общественные работы, домашний арест, штрафы.

Если же говорить о тех, кто попал под амнистию, то на момент разработки закона подпадали под амнистию около 1,5 тысячи человек.

"Участвовавшие в разработке законопроекта ученые и адвокаты проводили углубленный анализ произошедших событий, причин, степени вины каждого, по каждому составу преступления и по каждой статье. Все мнения в обсуждениях были учтены, в том числе касающиеся помилования сотрудников силовых структур, превышавших свои должностные полномочия", — говорит мажилисвумен.

Было принято решение, что эта амнистия их не коснется.

"У нас под амнистию не подпадают связанные с преступлениями в виде организации этих беспорядков, те, кто участвовал в создании экстремистских организаций, изменники Родины и те, кто превысил свои полномочия из числа сотрудников правоохранительных органов. Всего под амнистию не попали 47 человек из числа сотрудников. Помимо статьи о применении пыток, по статье 362 УК РК п. 4 привлекаются семь лиц за превышение власти, повлекшее тяжкие последствия. Все семь — руководители региональных подразделений правоохранительных и спецорганов, которые нарушили все свои должностные инструкции: дали команду покинуть здание, оставить оружие. В результате это оружие было похищено и использовалось во время массовых беспорядков. И почти половина из пропавшего оружия еще не изъята. Изначально адвокаты предложили пустить эту статью под амнистию, но мы приняли во внимание тяжкие последствия подобных деяний, общественное мнение и просто не могли допустить подобное и отказались. Поэтому в проект об амнистии предложение не вошло", — сообщила Гульнара Бижанова.

Данная амнистия носит единоразовый характер и отличается от предыдущих тем, что не приурочена к определенной дате и связана только с теми событиями, которые происходили в период с 4 по 7 января, то есть именно в период массовых беспорядков и охватывает только определенный круг лиц — участников этих беспорядков.

"При любой амнистии всегда учитывается поведение осужденного, вопрос возмещения ущерба. Данная амнистия отличается тем, что эти моменты во внимание не берутся. Всё возмещение ущерба взяло на себя государство. То есть впервые Закон "Об амнистии" не предусматривает никаких других обязательных условий, которые ограничивали применение при предыдущих актах амнистии, — отсутствие совокупности с другими преступлениями, наличие положительных характеристик места отбытия наказания и так далее. Закон предусматривает сокращение наказаний за тяжкие преступления на ¾, а за особо тяжкие — наполовину. Если же осужденному осталось отбывать наказание не более одного года, наказание сократится на весь неотбытый срок", — подчеркнула депутат.

При этом амнистию нельзя рассматривать как оправдание или реабилитацию лиц, создавших в январе хаос во многих городах Казахстана. Амнистия направлена только на освобождение от наказания либо сокращение срока наказания. Это не есть реабилитирующее основание

"Дела о проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести будут прекращаться органами досудебного расследования или судом, а по тяжким и особо тяжким преступлениям суд будет сокращать сроки наказания в размерах, установленных Законом "Об амнистии". Эта работа будет начата сразу после официального опубликования документа в СМИ", — подытожила Гульнара Бижанова.